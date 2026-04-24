Grande Fratello Vip arriva la svolta | raddoppi settimanali Ecco le date

Nelle ultime settimane, il programma televisivo Grande Fratello Vip ha annunciato un cambiamento nel suo formato, aumentando la frequenza delle puntate settimanali. Da ora in poi, le trasmissioni si terranno due volte a settimana, con l’obiettivo di prolungare la durata del reality fino alla finale. Questa modifica riguarda le date delle nuove puntate, che saranno comunicate ai telespettatori nelle prossime settimane.

Grande Fratello Vip, arriva la svolta: raddoppi settimanali per allungare il reality fino alla finale. Il Grande Fratello Vip si prepara a cambiare ritmo e lo fa con una strategia destinata a far discutere pubblico e concorrenti: nelle prossime settimane arriveranno i tanto attesi raddoppi settimanali. Una scelta che punta chiaramente ad allungare la durata del reality show e a mantenere alta l’attenzione fino alla finalissima, prevista più avanti rispetto alle iniziali previsioni. La produzione starebbe infatti valutando un doppio appuntamento fisso in prima serata, una formula già sperimentata con successo nelle edizioni precedenti e capace di regalare maggiore tensione narrativa, colpi di scena più frequenti e dinamiche sempre più imprevedibili all’interno della Casa più spiata d’Italia.🔗 Leggi su 361magazine.com

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