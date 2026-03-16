Al Grande Fratello Vip entra una persona molto vicina a Stefano De Martino, annunciata come il suo migliore amico. La sua presenza è stata comunicata nel corso della trasmissione, creando sorpresa tra i concorrenti e il pubblico. Il suo ingresso è stato accolto con attenzione dai partecipanti, mentre i dettagli sulla sua identità sono stati rivelati durante la diretta.

Nella casa più spiata d’Italia spunta una persona molto vicina a Stefano De Martino. Ecco chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip! Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, ecco il cast ufficiale: chi sono i concorrenti e quando inizia il programma La nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta a partire e, come ogni anno, non mancano indiscrezioni e curiosità sui concorrenti che varcheranno la celebre porta rossa. Il reality più famoso della televisione italiana continua a suscitare grande interesse tra gli spettatori, soprattutto quando tra i partecipanti compaiono personaggi legati a volti molto noti del mondo dello spettacolo. Il cast di questa stagione promette infatti di mescolare celebrità già affermate, influencer e personalità provenienti da diversi ambiti dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Al Grande Fratello Vip arriva il migliore amico di Stefano De Martino: ecco chi è

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“C’è anche il miglior amico di Stefano De Martino”. Bomba al Grande Fratello Vip, la scoperta sul concorrenteIl Grande Fratello Vip non è ancora partito ufficialmente, ma attorno alla nuova edizione si sta già addensando una curiosità particolare.

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