Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 24 aprile

Il 24 aprile 2026 si sono svolte le nomination al Grande Fratello Vip 2026. Durante la puntata, alcuni concorrenti sono stati indicati per il prosieguo del programma. I nomi dei partecipanti coinvolti nelle nomination sono ancora in aggiornamento e non sono stati comunicati ufficialmente. La modalità di voto non è stata specificata e sarà resa nota in seguito.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 24 aprile 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 aprile Grande Fratello VIP - La nomination di Alessandra Mussolini per Adriana Volpe Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 marzo Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 3 aprile Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata; Grande Fratello Vip, le antipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, undicesima puntata: cos'è successo il 22 aprile. Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 aprileGrande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 aprile. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 24 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiIlary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli tornano con una nuova puntata del Grande Fartello Vip 2026 su Canale 5! superguidatv.it Torna stasera il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Al timone del programma ritroviamo Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il televoto vede scontrarsi Marco Berry e Alessandra Mussolini. Ilary Blasi varcherà la - facebook.com facebook Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com