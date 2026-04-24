Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 24 aprile

Da tpi.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 aprile 2026 si sono svolte le nomination al Grande Fratello Vip 2026. Durante la puntata, alcuni concorrenti sono stati indicati per il prosieguo del programma. I nomi dei partecipanti coinvolti nelle nomination sono ancora in aggiornamento e non sono stati comunicati ufficialmente. La modalità di voto non è stata specificata e sarà resa nota in seguito.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 24 aprile 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity:  accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;.🔗 Leggi su Tpi.it

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