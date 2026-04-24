Grande Fratello Vip 2026 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 24 aprile

Stasera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21:35 su Canale 5, va in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione è una delle più seguite del prime time televisivo e vede protagonisti i concorrenti ancora in gara. La puntata rappresenta un momento chiave della stagione, con nuovi sviluppi e possibili eliminazioni. I telespettatori potranno seguire la diretta e scoprire cosa succederà all’interno della casa.

Stasera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 12esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Stasera si continuerà a parlare delle tensioni dentro la Casa. In particolare di cosa è successo nelle ultime ore. Al televoto Marco Berry e Alessandra Mussolini. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare la casa più spiata del piccolo schermo nel corso della serata di oggi. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì.🔗 Leggi su Tpi.it

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Grande Fratello Vip 2026, caos prima ancora di iniziare

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«Non indietreggio davanti a nessuno. » È questa la frase che risuona forte nella puntata di questa sera di Grande Fratello Vip, in onda il 24 aprile su Canale 5. Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, prepara una sorpresa ch facebook

Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com