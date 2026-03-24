Grande Fratello Vip 2026 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 24 marzo

Stasera alle 21:35 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. Questa edizione si distingue per le anticipazioni e le ultime notizie condivise oggi, 24 marzo. La trasmissione viene trasmessa regolarmente secondo il palinsesto e vede la partecipazione di concorrenti ancora in fase di confronto e eliminazioni.

Stasera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. La serata ruota attorno al televoto che decreterà il primo eliminato di questa edizione del GF Vip 2026. In nomination sono finiti: Dario Costantini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro. Il meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa, segnando così la prima uscita ufficiale del programma. 🔗 Leggi su Tpi.it

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