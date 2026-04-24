Grande Fratello Vip 2026 eliminati | chi è stato eliminato oggi 24 aprile

Oggi, 24 aprile 2026, su Canale 5 è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip 2026 durante la quale sono stati eliminati alcuni concorrenti. La trasmissione ha mostrato le votazioni e i risultati ufficiali, confermando chi ha lasciato il reality. La puntata si è conclusa con l’annuncio dei nomi dei partecipanti eliminati. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui concorrenti eliminati.

GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 24 aprile 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 aprile Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 marzoGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 24 marzo 2026, su... Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 3 aprileGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 3 aprile 2026, su... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata; Grande Fratello Vip, le antipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, undicesima puntata: cos'è successo il 22 aprile. Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 aprileGrande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 aprile. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 24 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiIlary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli tornano con una nuova puntata del Grande Fartello Vip 2026 su Canale 5! superguidatv.it Torna stasera il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Al timone del programma ritroviamo Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il televoto vede scontrarsi Marco Berry e Alessandra Mussolini. Ilary Blasi varcherà la - facebook.com facebook Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com