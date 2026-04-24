Grande Fratello Vip 2026 eliminati | chi è stato eliminato oggi 24 aprile

Da tpi.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 24 aprile 2026, su Canale 5 è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip 2026 durante la quale sono stati eliminati alcuni concorrenti. La trasmissione ha mostrato le votazioni e i risultati ufficiali, confermando chi ha lasciato il reality. La puntata si è conclusa con l’annuncio dei nomi dei partecipanti eliminati. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui concorrenti eliminati.

GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 24 aprile 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

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Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera

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