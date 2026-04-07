Nella settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa il 7 aprile, l’attenzione si concentra sull’uscita dalla casa di Ibiza e sui nominati di questa settimana. A rischio eliminazione ci sono Lucia e Marco, che sono stati inseriti nel televoto e sono i primi candidati alla prossima eliminazione. La conduttrice ha dato il via alla puntata alle 22:00, dando il là a una serata ricca di colpi di scena.

7 aprile – 21:56. Breve anteprima. 7 aprile: 22:00. Ilary dà subito il via alla settima puntata del GFVIP. Salutate le opinioniste Selvaggia e Cesara ed i primi eliminati, la conduttrice si collega immediatamente con i “ vips ” e, mentre scorrono le immagini, li prende in giro perché “ avete pianto persino per le uova di Pasqua. Pensavo di farvi un regalo, invece un piagnisteo “. Chiude inoltre il televoto eliminatorio tra Ibiza, Marco e Nicolò. 7 aprile – 22:03. Antonella ai ferri corti con Alessandra e Paola. Restano in salotto soltanto Alessandra, Paola, Francesca e Antonella. Quest’ultima si è schierata nei giorni scorsi dalla parte della Manzini, dopo averla criticata ferocemente insieme a loro, mandando in frantumi l’amicizia con la Mussolini e la Caruso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta settima puntata: fuori Ibiza, Lucia e Marco al televoto per il primo candidato alla prossima eliminazione

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta sesta puntata: Raimondo batte Ibiza al televoto e rende immune Francesca, in 3 a rischio eliminazione

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta quinta puntata: fuori Giovanni. Ibiza e Raimondo al televoto… e in isolamento!

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip 2026 : tre motivi per cui non sta funzionando (e c'entra anche Ilary Blasi); Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata; Il Grande Fratello Vip 2026 finisce davvero tra un mese?.

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 7 aprile | Video MediasetLe nomination e i nominati della settima puntata del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Lucia e Marco? superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con tanti colpi di scena: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it

Grande Fratello. . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'uomo ideale di Francesca #GFVIP facebook

@X Salviamo la gnocca #Ibiza #grandefratellovip #gfvip x.com