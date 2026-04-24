Venerdì 24 aprile 2026 si è tenuta la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. La sessione è stata trasmessa in diretta e ha visto la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante l’episodio, sono stati affrontati vari temi e si sono svolti confronti tra i concorrenti nella casa. La puntata ha proseguito la narrazione del reality con interventi e sorprese.

Anticipazioni dodicesima puntata di venerdì 24 aprile 2026. Dodicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un ingresso inaspettato in puntata: la conduttrice entrerà a sorpresa nella casa per comunicare ai concorrenti una notizia che riguarda le sorti della trasmissione. E poi Alessandra Mussolini contro tutti, ma lei non indietreggia davanti a nessuno. E stasera affronterà i suoi rivali uno a uno. Per Paola Caruso, invece, è tempo di vendetta: i concorrenti pensano che sia stata eliminata, ma lei, reclusa nel monolocale, è pronta a rientrare in gioco....🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta dodicesima puntata: Ilary Blasi nella casa

Grande Fratello Vip, urla dal pubblico “Vattene a casa!”: Ilary Blasi spiazzata

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Torna stasera il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Al timone del programma ritroviamo Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il televoto vede scontrarsi Marco Berry e Alessandra Mussolini. Ilary Blasi varcherà la - facebook.com facebook

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