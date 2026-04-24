Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera venerdì 24 aprile? | Video Mediaset

Ieri sera, venerdì 24 aprile, è andata in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Durante la trasmissione, Ilary Blasi ha annunciato ai concorrenti l’eliminato del pubblico, risultato deciso dal televoto. La conduttrice ha condiviso il nome dell’eliminato, che ha lasciato la casa in quella occasione. La puntata ha visto anche altri momenti di confronto tra i partecipanti e variazioni nel percorso del reality.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 24 aprile? Durante la dodicesima puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Marco Berry e Alessandra Mussolini? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata del 24 aprile 2026. Durante la diretta di venerdì 24 aprile del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Marco Berry e Alessandra Mussolini. « Siamo arrivati al verdetto di questa sera. Vi ricordo che c’è Paola Caruso, la prima candidata all’eliminazione della prossima serata. In nomination ci sono Alessandra Mussolini e Marco Berry, il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione » – dice Ilary Blasi che invita i due candidati a recarsi nella stanza delle nuvole.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Il Grande Fratello Vip 2026 a rischio chiusura tensioni in Mediaset

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