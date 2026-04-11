Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera venerdì 10 aprile? | Video Mediaset

Durante l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda venerdì 10 aprile, è stato annunciato il concorrente eliminato attraverso il televoto. La conduttrice ha comunicato la decisione ai partecipanti, che si sono confrontati con il risultato dello scrutinio. Il nome dell’eliminato è stato comunicato in diretta, lasciando i concorrenti e il pubblico con aspettative sulla prossima fase del reality.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 10 aprile? Durante l’ottava puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Lucia Ilardo e Marco Berry? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata del 10 aprile 2026. Durante la diretta di venerdì 10 aprile del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Lucia Ilardo e Marco Berry. Attenzione: questa settimana non c’è stata alcuna eliminazione, visto che il pubblico da casa era chiamato a scegliere il primo concorrente da mandare in nomination. Come sempre spetta alla padrona di casa svelare il verdetto del televoto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Il Grande Fratello Vip 2026 a rischio chiusura tensioni in Mediaset

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; GF Vip 2026 si allunga: la nuova data della finale e il calendario aggiornato; Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile.

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Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 10 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip di Ilary Blasi torna su Canale 5 venerdì 10 aprile 2026: c'è sempre più tensione tra i concorrenti! superguidatv.it

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