Google investirà 40 miliardi di dollari in Anthropic

Alphabet, la società madre di Google, ha annunciato un investimento fino a 40 miliardi di dollari in Anthropic. La decisione fa parte di una strategia di espansione nel settore dell’intelligenza artificiale. La cifra rappresenta una delle maggiori finora destinate a startup di questo settore. La partnership prevede anche una collaborazione tra le due aziende per sviluppare nuove tecnologie di intelligenza artificiale.

Alphabet, la società madre di Google, investirà fino a 40 miliardi di dollari in Anthropic. Lo riferisce Bloomberg precisando che sono già stati stanziati 10 miliardi e gli ulteriori 30 miliardi arriveranno qualora la start-up di intelligenza artificiale raggiunga determinati obiettivi di performance. Cos'è Anthropic Anthropic è una società di ricerca e sicurezza informatica specializzata nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale avanzati. Fondata nel 2021 da ex membri di OpenAI, l'azienda ha una forte impronta italiana: i suoi fondatori sono infatti i fratelli Dario e Daniela Amodei. Il loro padre, Riccardo Amodei, era un artigiano pellettiere originario di Massa Marittima, in Toscana, trasferitosi negli Stati Uniti negli anni '80.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Google Plans to Invest up to $40 Billion in Anthropic

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