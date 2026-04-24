Domenica 27 aprile, al PalaPanzini, si svolge la partita tra Goldengas Senigallia e Canosa. La sfida riguarda il posizionamento in classifica e la composizione dei playoff nazionali. Il risultato di questo incontro influenzerà direttamente il quinto posto, determinando quindi le possibilità di accesso alle fasi successive della competizione. Entrambe le squadre cercano una vittoria per migliorare la loro posizione nel torneo.

? Cosa sapere Goldengas Senigallia e Canosa si sfidano domenica 27 aprile al PalaPanzini.. Il risultato incide sul quinto posto e sulla configurazione dei playoff nazionali.. Domenica 27 aprile alle ore 19, il PalaPanzini ospiterà la Goldengas Senigallia contro il Canosa di Puglia per un confronto che, pur con sfumature diverse, incide sul destino dei playoff di serie B Interregionale. Il pronostico vede la squadra di Petitto in vantaggio nel tentativo di blindare il quinto posto in classifica. La Goldengas ha infatti già messo in sicurezza la settima posizione nel girone, rendendo l’esito della sfida contro i pugliesi non determinante per il proprio piazzamento finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goldengas vs Canosa: sfida cruciale per il ranking dei playoff

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