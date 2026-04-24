Gli hacker del futuro saranno etici L' UnivpM dà il via alla formazione in cybersecurity

In risposta alla crescita degli attacchi informatici contro istituzioni pubbliche, banche e aeroporti, un’università italiana ha annunciato l’avvio di un nuovo percorso formativo dedicato alla cybersecurity. La proposta mira a formare professionisti in grado di difendere i sistemi digitali, in un settore che si sta ampliando con l’aumento delle minacce online. La formazione si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso la sicurezza dei dati e delle infrastrutture critiche.