Gli hacker del futuro saranno etici L' UnivpM dà il via alla formazione in cybersecurity
In risposta alla crescita degli attacchi informatici contro istituzioni pubbliche, banche e aeroporti, un’università italiana ha annunciato l’avvio di un nuovo percorso formativo dedicato alla cybersecurity. La proposta mira a formare professionisti in grado di difendere i sistemi digitali, in un settore che si sta ampliando con l’aumento delle minacce online. La formazione si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso la sicurezza dei dati e delle infrastrutture critiche.
ANCONA – I frequenti attacchi cyber ai sistemi governativi, bancari e aeroportuali, hanno acceso l’attenzione sull’importanza della cybersecurity come nuova frontiera per la tutela dei diritti alla sicurezza e alla privacy.Da tempo l’Università politecnica delle Marche ha deciso di investire in.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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