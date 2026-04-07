È sempre mezzogiorno Giulia Salemi ospite per parlare dell’Iran | VIDEO

Nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno, Giulia Salemi ha parlato dell'Iran portando la sua esperienza personale, essendo figlia di una donna iraniana Oggi ospite aÈ sempre mezzogiornoGiulia Salemiche ha parlato con Antonella Clerici dellaguerra in Iran. Infatti l’influencer ha origini persiane e da sempre cerca di sensibilizzare su questo argomento per lei molto importante.Giulia Salemi ritiene che se ne parla troppo pocoe che far sentire voci come la sua siano importanti. Proprio per questo è stata invitata aÈ sempre mezzogiorno. Antonella Clerici, seppur fa un programma di intrattenimento, cerca di sensibilizzare su temi di attualità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Iran, nel podcast di Giulia Salemi l’attivista Pegah Moshir Pour: “Continuiamo a parlare di quanto sta accadendo”Home > Spettacoli > Televisione > Iran, nel podcast di Giulia Salemi l’attivista Pegah Moshir Pour: “Continuiamo a parlare di quanto sta accadendo”...

Giulia Salemi, svela l‘ospite del suo podcast. Di chi si trattaGiulia Salemi, ecco chi è la nuova ospite del podcast “Non lo faccio x moda” Nel panorama sempre più affollato dei podcast italiani, Giulia Salemi...

Temi più discussi: Pasquetta in compagnia di Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno!; Al via su Rai 2 la nuova stagione di The Floor, conduce Paola Perego con Gabriele Vagnato; La Torre di Babele ripropone la puntata dedicata alla straordinaria rivalità tra Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini; Antonella Clerici spiazzata in diretta a È sempre mezzogiorno | urla dietro le quinte poi spunta un pesce gigante.

Giulia Salemi entusiasta a E’ sempre mezzogiorno parla del matrimonio che non ci sarà maiUna lunga intervista per Giulia Salemi a E’ sempre mezzogiorno, così tanto che resta poco tempo per alcune ricette ma ad Antonella Clerici piace tanto averla sulla sua altalena. Le domande arrivano un ... ultimenotizieflash.com

Andrea Mainardi fa il burger di lenticchie, perfetto anche per Giulia Salemi che non sa cucinareUn bel piatto di pasta con Andrea Mainardi oggi 7 aprile 2026 per E' sempre mezzogiorno e per Giulia Salemi: burger di lenticchie ... ultimenotizieflash.com

Giulia Salemi con il piccolo Kian Oggi niente asilo… un po’ di febbre e si resta a casa con la mamma Peccato che Giulia deve andare a lavorare… ma lui si è attaccato come una piccola cozza E come si fa a lasciarlo così #GiuliaSalemi #Kian #M - facebook.com facebook

Martedì 7 aprile Giulia Salemi sarà ospite in studio di Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno. Giovedì 9 aprile arriverà Claudio Bisio per presentare #UnoSbirroInAppennino. #prelemi x.com