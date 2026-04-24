Una sala dell’istituto gremita ha salutato mercoledì sera la venticinquesima, riuscitissima edizione del Concorso Internazionale "Bartolomeo Scappi" di Castel San Pietro. Per l’edizione del quarto di secolo l’alberghiero vestito a festa ha accolto alla serata di Gala dedicata alle premiazioni ospiti illustri come il Prefetto di Bologna Enrico Ricci e la vice dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Bologna Giuseppina Agnini. A far da padrona di casa, naturalmente, la Dirigente Patrizia Parma, oltre alla prima cittadina Francesca Marchetti. "Ci rende orgogliosi aver concluso un’edizione del concorso internazionale che ancora una volta ha visto studenti di istituti italiani ed europei conoscersi e confrontarsi nei nostri laboratori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani cuochi crescono. I vincitori dello ’Scappi’

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