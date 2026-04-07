Giovani guerrieri tra corde e sospensioni | ecco i vincitori della Coppa Giovani Ocr

Domenica scorsa a Cesenatico si è disputata la tappa italiana della Coppa Giovani OCR, organizzata dalla federazione italiana di obstacle course racing. Nella palestra Bloom si sono confrontati oltre 50 giovani tra i 6 e i 15 anni, affrontando un percorso con 15 ostacoli, tra sospensioni ed esercizi di equilibrio. La competizione ha visto la partecipazione di ragazzi che hanno dimostrato molta determinazione nel superare le sfide proposte.

Impegnati oltre 50 ragazzini tra i 6 ed i 15 anni di età, che si sono destreggiati nel superamento di 15 ostacoli come sospensioni, equilibri, dimostrando tanto impegno e sorrisi I vincitori delle Categorie sono stati Enea Rossi dei Bad Boars, e Nina Galassi dei Rooster nella categoria 67 anni, Andrea Zaza di Fun Race e Allison Rinaldi dei Rooster nella categoria 89 anni, Leonardo Bonifacio, Anna Corazzati e Giada Bonifacio (tutti e tre della squadra Rooster di Cesenatico, sono stati i vincitori della categoria 10, 11 e 12 e 13 anni. Rooster anche i vincitori delle categorie 14-15 anni che ha visto primeggiare Manuel Alessi e Sara Catrani.... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Calciomercato, Milan tra leader esperti e giovani di qualità: ecco l’ultimo obiettivo della dirigenzaIl prossimo 1° luglio aprirà, ufficialmente, i battenti la sessione estiva di calciomercato del 2026, ma il Milan si sta muovendo già adesso per...

Palazzo Guerrieri: giovani, professionisti e start-up si incontrano per fare reteUn pranzo pre-pasquale unisce menti giovani e meno giovani, che cercano di far accrescere un po' alla volta il territorio BRINDISI - Un'occasione per...