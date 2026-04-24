Durante una puntata del Grande Fratello VIP, la madre di Lucia è intervenuta per esprimere il suo disappunto riguardo ai comportamenti di bullismo nei confronti della figlia. Ha parlato con il concorrente Lorenzo Pugnaloni, sottolineando di non tollerare atteggiamenti aggressivi o offensivi. La donna ha anche chiesto rispetto e ha manifestato il suo sostegno a Lucia, ribadendo la necessità di combattere ogni forma di violenza verbale all’interno della casa.

? Cosa sapere La madre di Lucia interviene con Lorenzo Pugnaloni al Grande Fratello VIP contro il bullismo.. La donna contesta le critiche sociali e le dinamiche di gruppo verso la figlia.. La madre di Lucia ha rotto il silenzio durante un confronto con Lorenzo Pugnaloni, difendendo apertamente la figlia dopo che le ultime dinamiche nel Grande Fratello VIP hanno portato la ragazza a un forte esaurimento emotivo. Mentre Lucia prosegue il suo percorso all’interno della Casa, l’intervento della genitore si è aggiunto a quello già avvenuto via social da parte della sorella, scatenandosi in seguito alle recenti dichiarazioni rilasciate da Renato. Il dolore di una madre contro le critiche sulla vita privata di Lucia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF VIP, la madre di Lucia esplode: “Non tollero il bullismo

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