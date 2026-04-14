GF Vip Lucia Ilardo la sorella è una furia contro Blu e Renato | Violenza e bullismo voglio parlare con lei

La sorella di Lucia Ilardo si è scagliata sui social contro Blu e Renato, accusandoli di comportamenti violenti e di bullismo. Ha chiesto di poter parlare con loro per affrontare direttamente la situazione. La discussione riguarda presunte azioni offensive e comportamenti aggressivi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Al momento non si conoscono provvedimenti ufficiali nei confronti dei due concorrenti.

Provvedimenti contro Renato e Blu al Grande Fratello Vip? La sorella di Lucia Ilardo sbotta sui social. Si è alzato un grosso polverone nelle ultime ore a causa di alcune frasi dette da Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia contro Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip. Sono frasi choc che stanno facendo storcere il naso a moltissimi utenti, anche la sorella di Lucia è sbottata sui social in merito alla vicenda. Queste le sue parole: “Non so se state guardando la diretta del GF Vip, ma ho i messaggi privati intasati di persone che mi mandano questo video in cui ci sono Renato, Nicolò e Blu che parlano di Lucia. C’è Renato che dice che vuole appartarsi con Lucia e poi mandarla a quel paese, con tanto di commento orrendo da parte di una donna.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

GF Vip, la sorella di Lucia Ilardo contro Renato Biancardi: lo sfogoAl GF Vip, il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continua a far discutere anche fuori dalla Casa.

GF Vip, Lucia Ilardo e Renato ai ferri corti? La sorella della gieffina sbotta: “Lui sta giocando”Continua a far discutere il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip, i due si sono resi protagonisti di un flirt nella...