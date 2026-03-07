Getafe-Real Betis domenica 08 marzo 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici I Verdiblancos possono fare il colpaccio al Coliseum

Domenica 8 marzo 2026 alle 16:15 si disputa la partita tra Getafe e Real Betis al Coliseum. Il Getafe ha recentemente ottenuto una vittoria storica al Bernabeu senza subire gol, portandosi a 32 punti e migliorando così la sua posizione in classifica. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici sono stati annunciati, mentre i Verdiblancos cercano di conquistare un risultato importante.

Nella scorsa giornata il Getafe ha scritto una pagina storica: ha vinto al Bernabeu senza subire gol ed è salito a 32 punti, probabilmente un passo fondamentale per la salvezza. Per gli Azulones una notte indimenticabile: la gente del Coliseum aspetta i suoi beniamini per tributargli il giusto omaggio ma non sarà facile prolungare l'atmosfera.