Insieme con Davide Zardi, organizzatore di Eventi, abbiamo incontrato il Cantante German Leguizamon. Jerman Leguizamon, “From Sound Lovers”, raccontaci della tua carriera musicale. “Posso raccontarti che nel ’98 lavoravo in una discoteca, a Milano. Che ormai non esiste più. E c’erano due DJ fantastici. Mettevano della musica bellissima. Roberto Santini e Gianni Fontana. Ed io cantavo sempre. Mi sentirono cantare. E dissero: “stiamo facendo un nuovo progetto”. Mi fecero cantare una cosa piccolina. Passarono tre mesi. Ed arrivarono di corsa, dicendomi: “guarda, siamo al numero sette in Germania, come singolo. Da lì in poi “Sound Lovers”. E tante altre cose.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - German Leguizamon, Cantante: “Arrivare alla gente”

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