Pisa-Genoa domenica 19 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica alle 18:00 si gioca alla Cetilar Arena la partita tra Pisa e Genoa, valida per il 33esimo turno di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La sfida tra le due squadre è tra le più attese del weekend e chiuderà il programma di domenica nel massimo campionato italiano.

Nel programma del 33esimo turno di Serie A va in scena anche la sfida tra Pisa e Genoa, che si gioca alla Cetilar Arena domenica pomeriggio. Pochissime chance di salvezza per il Pisa che nel turno precedente ha perso per 3-9 contro la Roma rimediando l’ottava sconfitta nelle ultime nove gare. I nerazzurri hanno pero. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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