Garlasco scontro in tv tra Garofano e Rita Cavallaro | Disinformazione Guardi che so leggere

In un programma televisivo, si è verificato un acceso scambio tra Luciano Garofano e la giornalista Rita Cavallaro. Garofano ha contestato un articolo scritto dalla giornalista, accusandola di diffondere informazioni errate. La discussione si è incentrata sulla correttezza delle fonti e sulla percezione di disinformazione. Durante il confronto, Garofano ha affermato di essere in grado di leggere e comprendere i testi, rispondendo alle critiche di Cavallaro.

Il generale Luciano Garofano è tornato a parlare delle prime indagini svolte sul delitto di Garlasco. Durante un’intervista ha criticato un articolo scritto da Rita Cavallaro e Luca Fazzo parlando di “disinformazione perché significa non riferire quello che scritto nei verbali”. In merito alle indagini sull’auto di Alberto Stasi, il generale ha sottolineato come ci sia tutto scritto nei verbali invitando la giornalista a guardare sul vocabolario i termini utilizzati. La giornalista ha replicato: “Guardi che so leggere”. Le parole di Luciano Garofano Il generale Luciano Garofano è stato intervistato nella puntata del 23 aprile di Ore 14....🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, scontro in tv tra Garofano e Rita Cavallaro: "Disinformazione", "Guardi che so leggere" Notizie correlate “Stia zitta”: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e i legali di StasiMomenti di forte tensione durante la trasmissione Lo Stato delle cose condotta da Massimo Giletti, andata in onda lunedì 30 marzo su Rai 3. “Stia zitta”: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e la legale di StasiMomenti di forte tensione durante la trasmissione Lo Stato delle cose condotta da Massimo Giletti, andata in onda lunedì 30 marzo su Rai 3. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Garlasco in Tv, Infante tuona: Svuotare il cestino del PC di Stasi fa pensare a un sabotaggio. Garofano non ci sta: Difendo il mio lavoro, è un dovere. Garlasco, scontro in tv tra Garofano e Rita Cavallaro: Disinformazione, Guardi che so leggereLuciano Garofano contro Rita Cavallaro e Luca Fazzo, giornalisti de Il Giornale. Il generale attacca un loro articolo: Disinformazione ... virgilio.it Garlasco, scontro in tv tra l'avvocato Cataliotti e Federica Panicucci e la traccia 33: Non m'interrompaCaso Garlasco, scambio di battute tra l'avvocato Liborio Cataliotti e Federica Panicucci in merito alla traccia 33 al centro del dibattito ... virgilio.it