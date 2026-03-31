Momenti di forte tensione durante la trasmissione Lo Stato delle cose condotta da Massimo Giletti, andata in onda lunedì 30 marzo su Rai 3. Al centro del dibattito il caso di Garlasco e, in particolare, la discussione su alcune presunte tracce di sangue nella casa di Chiara Poggi. Nel corso della puntata si è acceso un duro confronto tra l’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano e i legali di Alberto Stasi, in particolare l’avvocata Giada Bocellari, intervenuta telefonicamente. Il dibattito sulla porta della cantina. La discussione in studio si concentrava sull’eventuale presenza di una traccia ematica sulla porta della cantina dell’abitazione di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Stia zitta”: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e i legali di Stasi

Articoli correlati

“Stia zitta”: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e la legale di StasiMomenti di forte tensione durante la trasmissione Lo Stato delle cose condotta da Massimo Giletti, andata in onda lunedì 30 marzo su Rai 3.

Garlasco, il pc torna al centro del caso: scontro tra i legali dei Poggi e la difesa di StasiIl computer di Alberto Stasi è tornato a essere il protagonista del caso di Garlasco.

Una selezione di notizie su Stia zitta

Discussioni sull' argomento Elisabetta Gigante, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne | Hai una certa età...; Uomini e donne, Elisabetta alza la voce con Gemma: 'Stai zitta, sei una maleducata'.

Stia zitta: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e la legale di StasiConfronto accesissimo a Lo Stato delle cose: durante il dibattito sul caso Garlasco, l’ex comandante dei Ris Luciano Garofano si scontra duramente con l’avvocata Giada Bocellari, intervenuta telefon ... ilgiornale.it

L'ex generale Garofano alla legale di Stasi: «Stia zitta». E in studio da Giletti è caos sul caso GarlascoL'avvocata Giada Bocellari è intervenuta telefonicamente a «Lo stato della cose», su Rai 3. Poi lo scontro tra Garofano e Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi ... video.corriere.it

Stai zitta e lava i piatti. C'è tutto in questa offesa. Tutto l'odio maschilista verso una donna che fa politica e la pensa diversamente, tutta l'idea che questi figuri hanno della donna: subordinata, muta. È solo uno degli insulti di questo tipo che di tanto in tanto mi ar - facebook.com facebook