G7 piano Italia | tecnologia e prevenzione per salvare le case

Al G7 di Parigi, il ministro italiano ha presentato un piano che punta sulla tecnologia e sulla prevenzione per proteggere gli edifici. La strategia si concentra su interventi mirati a migliorare la resistenza delle abitazioni, con l’obiettivo di ridurre i danni in caso di calamità naturali. La proposta si inserisce nel dibattito internazionale sulla tutela del patrimonio edilizio e sulla riduzione dei rischi legati a eventi estremi.

?? Cosa sapere Al G7 di Parigi il ministro Pichetto propone una strategia per la resilienza edilizia. L'innovazione digitale e le mappe dei rischi mirano a prevenire i danni climatici. A Parigi, durante la seconda giornata della ministeriale G7, Pichetto ha presentato una strategia per blindare il patrimonio edilizio globale contro l'impatto dei fenomeni climatici crescenti. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha affrontato i delegati internazionali delineando un piano che .🔗 Leggi su Ameve.eu

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