G7 a Parigi | il clima passa in secondo piano per salvare l’unione

Durante il vertice del G7 a Parigi, le discussioni sul clima sono passate in secondo piano rispetto ad altri temi. La ministra ha dichiarato che la transizione dai combustibili fossili non farà parte dell’agenda dell’incontro, con l’obiettivo di mantenere la coesione tra i paesi partecipanti. La decisione si lega alla volontà di preservare l’unità diplomatica con l’amministrazione statunitense.

? Cosa sapere La ministra Monique Barbut esclude la transizione fossile dal vertice G7 a Parigi.. La scelta mira a garantire la coesione diplomatica con l'amministrazione Trump.. Durante l’apertura del vertice dei ministri del G7 questo giovedì 23 aprile a Parigi, la ministra della Transizione ecologica Monique Barbut ha dichiarato che la salvaguardia dell’ambiente non rappresenta più una priorità centrale nell’agenda diplomatica globale, introducendo un approccio basato sul pragmatismo per la presidenza francese. La decisione dell’esecutivo francese di spostare il negoziale lontano dai temi più divisivi ha generato forti tensioni diplomatiche e critiche da parte degli attivisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - G7 a Parigi: il clima passa in secondo piano per salvare l’unione Notizie correlate Parigi 2024: Olimpiadi in secondo piano, la politica italiana sempre in campagna elettorale.Le Olimpiadi di Parigi 2024, evento globale di eccellenza sportiva, non rappresentano un’isola felice immune dalle tensioni politiche internazionali. G7: Meloni chiede incontro diretto col Golfo per salvareNel vertice del G7 tenutosi oggi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avanzato l’iniziativa di organizzare un incontro diretto con il... Contenuti utili per approfondire Si parla di: G7 ambiente. Al via vertice Parigi, focus su biodiversità e conservazione risorse idriche. G7 ambiente a Parigi, ma il clima resta fuori dall’agendaParigi, 23 apr. (askanews) – A Parigi si apre il G7 Ambiente, ma il cambiamento climatico resta fuori dall’agenda. La Francia, che ospita la riunione, ha scelto di evitare il tema per non aprire uno s ... askanews.it Parigi, al G7 Ambientale il clima è fuori dall’agenda per non scontrarsi con gli Stati UnitiA Parigi il G7 dei ministri dell’Ambiente tiene fuori il cambiamento climatico dall’ordine del giorno per non creare tensioni con gli Stati Uniti di Trump ... ilmetropolitano.it