Design Week | la Triennale svela il futuro tra storia e innovazione

Durante la Design Week, la Triennale Milano apre al pubblico una serie di esposizioni e laboratori dedicati al design contemporaneo. La mostra si concentra sulla storia e sull’innovazione, proponendo percorsi che permettono di esplorare diverse interpretazioni del linguaggio del design. L’evento si svolgerà a partire da domani e continuerà per tutta la durata della settimana, con l’obiettivo di coinvolgere visitatori e professionisti del settore.

Da domani, la Triennale Milano apre al pubblico una serie di percorsi espositivi e laboratoriali che arricchiranno il programma della Design Week, offrendo un ventaglio di approfondimenti sul linguaggio del design contemporaneo. Gli spazi dell’istituzione milanese ospiteranno progetti che spaziano dall’analisi storica alla sperimentazione tecnologica, con diverse installazioni accessibili senza costi di ingresso. Tra le novità proposte, l’area esterna del Giardino di Triennale vedrà l’allestimento di Casa Ultrapiega, un progetto firmato da Spalvieri & Del Ciotto per il brand Anonima Castelli, dove le sedute sono sospese tramite un sistema di cavi in tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week: la Triennale svela il futuro tra storia e innovazione Notizie correlate Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Salone del Mobile in città; Cosa c'è di meglio che (ri)scoprire 400 pezzi unici del design italiano in mostra per il Fuorisalone 2026? Niente; Fuorisalone 2026: Milano si prepara alla Design Week; Milano Art Week 2026 - 13–19 Aprile - Programma e mostre. La Design Week in Triennale Milano tra mostre e progettiIstituzione di riferimento per il design e l'architettura, Triennale Milano per la Design Week presenta una serie di nuove mostre e progetti, pensate come un approfondimento su temi chiave del dibatti ... ansa.it Cosa vedere alla Milano Design Week, le tappe imperdibili consigliate da Patrick AbbattistaDa HYLEtech Lab alla Triennale allo spazio firmato Ikea in Porta Venezia, ecco cosa vedere alla Milano Design Week 2026 secondo Patrick Abbattista, founder ... fanpage.it MILANO DESIGN WEEK 2026 ALCUNE INFORMAZIONI PER raggiungere il Salone del Mobile a Rho Fiera e spostarvi in città tra gli eventi del Fuorisalone. DA MARTEDÌ 21 APRILE ATM ha programmato più treni su M1 e, nelle ore serali, anche su M facebook