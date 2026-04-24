Fuga finisce a Cerignola | preso l’aggressore con la mannaia

Un uomo è stato arrestato a Cerignola in relazione a un tentato omicidio avvenuto a Savignano il 30 marzo. L'individuo, accusato di aver aggredito un'altra persona con una mannaia, è stato fermato dopo una fuga. La polizia ha individuato e catturato il sospetto nel corso di un'operazione di polizia. L'arresto si è concluso senza particolari incidenti, e l'uomo si trova ora in custodia.

? Cosa sapere Abdessamad Chafoui arrestato a Cerignola per il tentato omicidio avvenuto a Savignano il 30 marzo.. Il sospettato marocchino risponde di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi.. Abdessamad Chafoui è stato catturato a Cerignola, in provincia di Foggia, ieri sera, dopo essere scappato a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dove avrebbe tentato di uccidere un uomo lo scorso 30 marzo a Savignano sul Rubicone. Il trentunenne, di nazionalità marocchina, è stato individuato durante un normale controllo della polizia militare quando un operatore ha notato la sua somiglianza con il ricercato. L’arresto mette fine alla fuga del sospettato, per il quale la Procura di Forlì, tramite il sostituto procuratore Emanuele Daddi, aveva emesso un decreto di fermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga finisce a Cerignola: preso l’aggressore con la mannaia Notizie correlate Picanello, fermato il presunto aggressore: finisce la fuga del 55enneABBONATI A DAYITALIANEWS Bloccato dopo una notte di ricerche Si è conclusa intorno alle 9:50 di questa mattina la fuga del 55enne sospettato di aver... Violenza in strada a Torino Regio Parco: anziano preso a pugni senza motivo, ma la fuga dell'aggressore dura pocoUn anziano è stato aggredito con un pugno in faccia, sferrato senza alcun motivo, da un giovane che indossava soltanto un accappatoio nella mattinata... Panoramica sull’argomento FUGGITIVO CERIGNOLA Uomo aggredito con una mannaia ridotto in fin di vita: fuggitivo catturato a CerignolaSi è conclusa la fuga di uno dei due presunti responsabili della violenta aggressione avvenuta il 30 marzo a Savignano sul Rubicone ... statoquotidiano.it Cerignola, lite tra vicini finisce nel sangue: 57enne colpito da un proiettileS i torna a sparare a Cerignola. Un uomo di 57 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella serata di ieri, intorno alle 22, nel quartiere Torricelli. A riportare la notizia è il sito ... immediato.net