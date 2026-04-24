Frode sul vino in Oltrepò Il processo è tutto da rifare

In una vicenda che coinvolge una cantina dell’Oltrepò, i procedimenti legali saranno ripetuti poiché il capo d’imputazione nei confronti degli imputati è stato annullato e dovrà essere riscritto. L’indagine riguarda una presunta frode nel settore vinicolo avvenuta tra il 2018 e il 2020. La decisione si è resa necessaria per motivi procedurali, e ora si attende la nuova formulazione dell’accusa.

Tutto da rifare: va riscritto il capo d’imputazione nei confronti degli imputati nell’inchiesta sulla presunta frode del vino alla cantina di Canneto Pavese tra il 2018 e il 2020. I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere, frode in commercio e contraffazione di etichette sull’indicazione geografica dei prodotti vitivinicoli perché gli ex vertici della cantina avrebbero permesso l’ingresso di uve diverse da quelle che venivano poi dichiarate nelle bolle e con cui si producevano vini venduti come Doc e Igt. Inoltre, secondo l’accusa, nella produzione del vino sarebbero state utilizzate sostanze vietate dalla normativa come lo zucchero o l’anidride carbonica, oppure permesse dalla legge ma in quantità minori di quelle che per gli inquirenti erano state usate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frode sul vino in Oltrepò. Il processo è tutto da rifare Notizie correlate Colpo di scena in tribunale a Pavia, riparte da zero il processo sulla frode sul vino a CannetoPavia, 23 aprile 2026 – Colpo di scena in tribunale a Pavia: cambia il capo d’imputazione, riparte da zero processo su frode sul vino a Pavia. “Tutto da rifare”. Vaticano, la notizia sul processo è appena arrivataArriva una svolta inattesa in uno dei procedimenti giudiziari più discussi degli ultimi anni all’interno dello Stato della Chiesa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Frode sul vino in Oltrepò. Il processo è tutto da rifare; Cantina di Canneto, processo per la frode del vino: le accuse agli ex amministratori sono da rifare, si rischia la prescrizione dei reati; Agroalimentare, via libera definitivo al ddl: nuove pene per le frodi, arriva l'aggravante agropirateria; Britannico condannato a 10 anni per una frode sul vino da 97 milioni di dollari. Colpo di scena in tribunale a Pavia, riparte da zero il processo sulla frode sul vino a CannetoIl collegio giudicante ha infatti accolto l'eccezione presentata dagli avvocati della difesa sulla presunta indeterminatezza del capo di imputazione, invitando il pubblico ministero a rideterminare ... ilgiorno.it Maxi frode di Zibibbo di Pantelleria. In cinque anni vendute 30mila bottiglie di vino comune come fossero DocTutto è partito da un monitoraggio dei siti web e dei social network, dove si vendeva vino Zibibbo di Pantelleria, per di più marchiato a Dop (Denominazione d’origine protetta). Indagini che i ... gamberorosso.it Nella presunta #truffa alle #assicurazioni sarebbero coinvolte 60 persone. Una #frode da 110mila euro in due anni - facebook.com facebook Il parlamento greco ha revocato l’immunità a 13 parlamentari indagati in un caso di frode sui sussidi europei per l’agricoltura x.com