Frankie hi-nrg | I social sono più pericolosi della tv di un tempo L’opportunismo guida l' Italia da anni La Costituzione regge ma non grazie a noi Sono i giovani che tengono in piedi il Paese

Quando ha ripreso in mano i suoi vecchi brani, canzoni che hanno anche più di 30 anni, cosa ha pensato? «Rileggendo i testi, mi sono accorto di quanto la società che racconto si sia spostata davvero di poco, se non alle volte indietreggiando. È così che mi si è accesa una lampadina: ho valutato quanto sia utile spogliare un brano musicale dalla ricchezza della musica e restituirlo nella maniera più essenziale e cruda, con l'obiettivo di dare alla voce e alle parole il peso che meritano». Qualcosa in cui non si rispecchia o non si riconosce più, c'è stata invece? «Sinceramente no. Le faccio un esempio: non è contenuto nel disco, ma un brano come Accendimi che ho scritto pensando alla televisione e al suo potere culturale, oggi è assolutamente calzante per i social media.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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