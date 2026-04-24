Frana di Giovi Ceccarelli | Dalla Regione risposta immediata e concreta Ecco cosa significa cura del territorio

La frana di Giovi continua a rappresentare un problema per la zona e nelle ultime ore è arrivata una risposta concreta da parte della Regione. La dichiarazione di un rappresentante regionale evidenzia l’impegno immediato per affrontare la situazione e mettere in atto interventi di tutela del territorio. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità locali e i residenti, che attendono interventi rapidi e risolutivi.

Arezzo, 24 aprile 2026 – . “La notizia dello stanziamento di 370mila euro da parte della Regione Toscana per la messa in sicurezza della frana a Giovi è la dimostrazione plastica di cosa significhi amministrare con prontezza e visione strategica. Ringrazio il Presidente Giani per aver risposto senza ritardi a un’esigenza sentita dalla comunità, utilizzando strumenti di accelerazione che permetteranno di intervenire su una situazione complessa e pericolosa”. Così Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco di Arezz o, commenta il via libera al finanziamento regionale per il consolidamento della scarpata adiacente al campo sportivo in località Giovi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frana di Giovi, Ceccarelli: “Dalla Regione risposta immediata e concreta. Ecco cosa significa cura del territorio” Notizie correlate Frana di Giovi, dalla Regione 370mila euro per la sistemazione della scarpataArezzo, 23 aprile 2026 – Frana di Giovi, dalla Regione 370mila euro per la sistemazione della scarpata. Rifiuti, via libera dalla Regione alla settima vasca bis di Bellolampo: "Risposta concreta per la città"Via libera definitivo dalla Regione alla realizzazione della settima vasca bis della discarica di Bellolampo, a Palermo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Frana di Giovi, Ceccarelli: Dalla Regione risposta immediata e concreta. Ecco cosa significa cura del territorio; Presentata la lista del Pd che sostiene Vincenzo Ceccarelli sindaco ad Arezzo; Umbertide: basta con i parcheggi selvaggi nel centro storico. Dopo la frana in via Madonna dei Casi disperati, lavori in corso in contrada Stazzone Fiume Falco per ripristinare la viabilità - facebook.com facebook