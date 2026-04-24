Fotografia e bellezza protagoniste con Sharon nella città fantasma

Nella città fantasma di Consonno, moda e arte si incontrano grazie alla presenza di Sharon Cimino, protagonista di un progetto fotografico dedicato alla bellezza. La location, abbandonata da tempo, fa da sfondo a immagini che mettono in risalto l’estetica e la creatività. La sessione fotografica si è svolta tra edifici in rovina e strade deserte, creando un contrasto tra il passato e la modernità.

Moda, bellezza e arte della fotografia protagoniste nella città fantasma di Consonno con Sharon Cimino. La modella di Abbadia Lariana, conosciuta anche per il suo lavoro di ambulante e per la partecipazione a film e trasmissioni tv, è stata protagonista di un set fotografico allestito in uno.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sanremo 2026 è palcoscenico di bellezza. Sia delle protagoniste, sia con una serie di attivazioni beauty nella cittadina ligure. Tra glassbox, pop up, ville aperte al pubblico Città laboratorio. Quattro giorni con la fotografiaQuattro giorni di mostre, conferenze, presentazioni di libri, incontri con gli artisti, i critici e gli studiosi più interessanti della scena... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fotografia e bellezza protagoniste con Sharon nella città fantasma; Se il concorso ti fa volare: la sfida che racconta la bellezza della Valle Ellero... in palio un volo in mongolfiera; Fotografia e spirito: Don Silvano Lucioni presenta Ferito dalla bellezza, sorpreso dalla gioia; Memorabilia. Fai un salto in centro!, la mostra fotografica open air in centro a Piove di Sacco. La bellezza oltre le regole: a Nizza la fotografia visionaria di Justine Tjallinks (Foto)Al Museo della Fotografia Charles Nègre una grande retrospettiva racconta il ritratto contemporaneo tra arte fiamminga, identità e inclusione ... montecarlonews.it La grande fotografia protagonista al CAMeC. Luce, immagini, energiaC’è una luce che non si limita ad illuminare le immagini, ma le fa germogliare dentro lo sguardo di chi le osserva. È questa la percezione che accoglie il visitatore nella nuova esposizione al CAMeC ... quotidiano.net Ecco una fotografia di Paolo. Amico caro da sempre, straordinario ingegnere del suono, in tempi non sospetti. La mia vita è stata resa più semplice e più bella dalla sua presenza. Mancherà a me e alla mia famiglia immensamente. Ciao Paolin, ti stringo forte. - facebook.com facebook Scultura di Santa Reparata Santa Maria del Fiore fotografia del 1890/1900. Non tutti sanno che Santa Maria del Fiore sorge sui resti di un'antica chiesa dedicata a Santa Reparata che è stata la prima chiesa cristiana di Firenze. x.com