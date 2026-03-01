Città laboratorio Quattro giorni con la fotografia

In città si svolge una manifestazione dedicata alla fotografia che si estende su quattro giorni, coinvolgendo esposizioni, conferenze e presentazioni di libri. Durante l’evento, vengono organizzati incontri con artisti, critici e studiosi provenienti sia dall’Italia sia dall’estero. La rassegna offre un’occasione per scoprire nuovi lavori e approfondire diverse prospettive nel mondo della fotografia.

Quattro giorni di mostre, conferenze, presentazioni di libri, incontri con gli artisti, i critici e gli studiosi più interessanti della scena fotografica italiana e internazionale. È tutto pronto per l'apertura del Brescia Photo Festival, che, dal 26 al 29 marzo, trasformerà la città in un laboratorio aperto, con artisti, critici e studiosi tra i più autorevoli e interessanti della scena fotografica italiana e internazionale: Giovanna Calvenzi, Diego Cascio, Francesco Cito, Paolo Clerici, Denis Curti, Marco Gehlhar, Bruce Gilden, Andrea Holzherr, Paolo Landi, Roberto Mutti, Alberto Prina, Lea Sansone, Ferdinando Scianna, Massimo Sestini, Giovanni Valagussa, Mauro Zanchi.