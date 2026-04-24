Fortitudo missione serie A

La squadra di basket sta lavorando per ottenere la promozione diretta in Serie A, evitando i playoff. Secondo le ultime analisi, per riuscirci non è necessario un evento eccezionale, ma piuttosto una combinazione favorevole di risultati e circostanze. La stagione si sta avviando verso la fase conclusiva, con i punti necessari per la promozione che sembrano alla portata, a patto che le cose vadano nel verso giusto.

Per approdare in serie A, senza passare dai playoff, forse non serve un miracolo. Ma una serie di incastri positivi sì. Prima di tutto deve vincere la Fortitudo, a Forlì. Poi l’Aquila deve sperare che Pesaro e Scafati cadano. Ma cadano entrambe perché la Fortitudo può essere premiata solo da un arrivo a tre. E allora? Beh, intanto si può dire che la Fortitudo, manuali di storia alla mano, gioca in uno dei sui campi preferiti. Vero, in Coppa Italia - che belli i tempi nei quali si giocavano le final eight in Romagna - più magoni che sorrisi, ma in campionato la musica è diversa. Piacevolmente diversa. La prima volta, poi, non si dimentica mai. Perché è il 13 marzo 1988.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it 39 MINUTES DEAD — I SAW MY OWN RELIGION IN HELL Notizie correlate Fortitudo promossa in serie A se… Tutte le combinazioniBologna, 23 aprile 2026 – Ultima curva di regular season di A2 ed è in bilico il gran finale per conoscere chi sarà la neopromossa nella massima... Torino-Fortitudo Bologna: l'anteprima dell'anticipo di Serie A2mettere in luce un incontro chiave di inizio febbraio significa evidenziare una sfida tra una squadra di casa determinata a consolidare la propria... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Unieuro, missione a Pesaro col cuore leggero: Vogliamo toglierci delle soddisfazioni; Unieuro – Fortitudo, disposizioni biglietteria; La Pirossigeno Cosenza cade ancora: missione salvezza sempre più complicata -; Verso il derby Unieuro-Fortitudo: biglietti nominali e limitazioni di residenza per il settore ospiti. Fortitudo, missione serie APer approdare in serie A, senza passare dai playoff, forse non serve un miracolo. Ma una serie di incastri positivi sì ... msn.com Fortitudo promoted to Serie A if… All the combinationsEcco i possibili scenari all'ultima giornata di regular season di basket A2, la festa potrebbe scattare già domenica 26 aprile: E’ in bilico il gran finale per conoscere chi sarà la neopromossa nella ... sport.quotidiano.net PLAYOFF C1 SEMIFINALE Fortitudo Vesuviani Sabato 25 Aprile Ore 15:30 Polivalente Falcone Borsellino (Terzigno) Partita a porte chiuse #futsalvesuvio - facebook.com facebook