Foggia allarme a Borgo Croci | palazzo pericolante sgombero immediato

A Borgo Croci, a Foggia, la sindaca ha firmato un'ordinanza di sgombero per un edificio in via Corona. I Vigili del Fuoco hanno riscontrato gravi crepe strutturali che rendono l'edificio pericolante. La decisione di evacuare gli occupanti è stata presa immediatamente per motivi di sicurezza. Le autorità stanno intervenendo per valutare la situazione e mettere in atto le misure necessarie.

? Cosa sapere La sindaca Episcopo ordina lo sgombero del palazzo in via Corona a Borgo Croci.. I Vigili del Fuoco segnalano gravi crepe strutturali nell'edificio di Foggia.. La sindaca Maria Aida Episcopo ha firmato oggi l’ordinanza per lo sgombero immediato e la messa in sicurezza della palazzina situata all’angolo tra via Corona e vicolo Fosco, a Borgo Croci, dopo che i Vigili del Fuoco hanno segnalato gravi crepe strutturali. Il provvedimento colpisce direttamente gli abitanti dei civici 9, 11 e 13 di via Corona, oltre ai residenti dei civici 2, 4 e 6 di vicolo Fosco, posizionati tra via Manzoni e via delle Frasche. La decisione arriva come risposta necessaria alle lesioni rilevate nell'edificio, che ha imposto un intervento tempestivo per proteggere l'incolumità pubblica e privata del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, allarme a Borgo Croci: palazzo pericolante, sgombero immediato Notizie correlate palazzina pericolante a Borgo Croci: ordinato lo sgombero e la messa in sicurezzaPreoccupano le lesioni di una palazzina in zona Borgo Croci, tanto da disporre l’immediato sgombero e la messa in sicurezza dell’immobile. Edificio pericolante in centro storico: "Necessari lo sgombero di macerie e messa in sicurezza"In via Costa, angolo Via Oblati, nel centro storico di Agrigento, è presente un edificio in stato di grave degrado strutturale, già parzialmente...