palazzina pericolante a Borgo Croci | ordinato lo sgombero e la messa in sicurezza

Una palazzina situata nella zona di Borgo Croci è stata dichiarata pericolante, portando all’ordinanza di sgombero immediato e alla messa in sicurezza dell’edificio. Le autorità hanno preso questa decisione a causa delle lesioni riscontrate nella struttura, che ne compromettono la stabilità. L’intervento mira a prevenire eventuali incidenti e garantire la sicurezza delle persone che vivono o si trovano nelle vicinanze.

Preoccupano le lesioni di una palazzina in zona Borgo Croci, tanto da disporre l’immediato sgombero e la messa in sicurezza dell’immobile. La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha firmato oggi l’ordinanza contingibile e urgente dei civici 9, 11, 13 di via Corona e dei civici 2,4 e 6 di vicolo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Edificio pericolante in centro storico: "Necessari lo sgombero di macerie e messa in sicurezza"In via Costa, angolo Via Oblati, nel centro storico di Agrigento, è presente un edificio in stato di grave degrado strutturale, già parzialmente... Comignolo pericolante in un edificio, intervengono i vigili del fuoco per la messa in sicurezzaSENIGALLIA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 8 nel territorio comunale di Senigallia, nella frazione di Roncitelli,...