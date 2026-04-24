Flotilla a bordo volano stracci | Greta Thunberg resta a terra

Greta Thunberg ha dovuto rinunciare a partecipare a una manifestazione in mare, prevista per questa settimana, a causa di complicazioni legate alla sicurezza della sua imbarcazione. La giovane attivista svedese, nota per le sue battaglie contro i cambiamenti climatici, non è salita a bordo della flotta di barche organizzata per attraversare l’oceano. La decisione è stata comunicata poco prima della partenza, senza ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche.

Doveva rompere l’assedio, breake the siege, ma l’ex piccola Greta Thunberg deve aver rotto altro, invero già l’anno scorso, quando durante la crociera estiva per Gaza i compagniflotilleros l’avevano invitata a cambiare barca, oppure si era rotta lei perché a bordo dell’ammiraglia “Family” c’erano troppi vip pro-Pal in un pollaio e la notorietà, a differenza del pollaio, non si condivide. Quindi era saltata sull’“Alma”, a fine viaggio abbordata da soldati israeliani che beffardamente le hanno offerto dell’acqua in una bottiglietta di plastica e col tappo che si staccava, non quello pensato dall’Europa per salvare il pianeta. Quest’anno Greta,...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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