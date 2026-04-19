Greta Thunberg sbarca in Calabria per la Flotilla

Da liberoquotidiano.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Greta Thunberg è arrivata a Cetraro, in Calabria, a bordo di una delle imbarcazioni della Flotilla diretta verso Gaza. L’attivista svedese ha raggiunto il porto locale, dove si è fermata prima di proseguire il viaggio. La presenza di Thunberg in questa località è stata documentata da testimoni e fotografi presenti al porto. La Flotilla sta proseguendo la sua missione attraverso il Mar Mediterraneo.

Greta Thunberg è sbarcata in Calabria, a Cetraro (Cosenza). L’attivista svedese è giunta al porto con una delle imbarcazioni della Flotilla che sono dirette verso Gaza. La green riciclata pro-Pal ha subito raggiunto la colonia di San Benedetto dove è ospitata insieme ad altri compagni di sventura. Musica, dibattiti, laboratori artistici: così i militanti si divertono prima di salpare alla volta della Striscia. Se mai riusciranno ad arrivarci.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:47254665.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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