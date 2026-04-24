Fisica spiegata tra le onde | il Cecioni porta gli studenti in mare

Dal 21 al 23 aprile, ventotto studenti del liceo Cecioni hanno partecipato a un’esperienza educativa in mare, salendo su quattro imbarcazioni a vela. Durante i tre giorni, gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire temi di fisica attraverso attività pratiche e dimostrazioni a bordo. L’iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti in un percorso che combina studio e scoperta diretta sul mare.

Dal 21 al 23 aprile 28 studenti del liceo Cecioni hanno lasciato i banchi per salire a bordo di quattro imbarcazioni a vela e vivere un’esperienza formativa fuori dall’ordinario. È Velaspiego, il progetto ideato da Fantiscritti Vela, che ha trasformato il mare tra Marina di Carrara e il Golfo dei.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Fisica spiegata tra le onde: il Cecioni porta gli studenti in mare con VelaspiegoDal 21 al 23 aprile 28 studenti del liceo Cecioni hanno lasciato i banchi per salire a bordo di quattro imbarcazioni a vela e vivere un’esperienza... “Oltre le Onde”, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e naturaDomenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Gli studenti salentini tra i più bravi d’Italia: in 39 alle Finali nazionali dei Campionati di Fisica, Astronomia, Cybersicurezza e alle Olimpiadi della Cultura e del Talento; Vincenzo Schettini conquista Udine: la fisica dei terremoti spiegata agli studenti delle superiori; Revolut: App, conto e carte, cos'è, come funziona quanto costa; L'Udinese festeggia 125 anni tra le leggende bianconere e i big del calcio. Errori di fisica che facciamo tutti! Se in una stanza spegniamo la luce, i fotoni emessi scompaiono nel nulla Se vi è piaciuto il video, come sempre vi chiedo di condividerlo e seguire la pagina per altri contenuti simili, ovvero tanta fisica difficile spiegata facile facebook