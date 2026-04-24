Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 12:30 si gioca la partita tra Fiorentina e Sassuolo al Franchi, valida per la 34esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si attendono le formazioni titolari di entrambe le squadre. Le quote e i pronostici sono disponibili sui principali siti di scommesse sportive, con i bookmakers che hanno già aperto le scommesse sull'esito dell'incontro.

All’ora di pranzo di domenica si sfidano Fiorentina e Sassuolo al Franchi per la 34esima giornata di Serie A. La Viola sta portando a termine uma stagione molto complicata, ma alla fine la salvezza dovrebbe arrivare senza problemi. I toscani sono imbattuti da ben sei turni di campionato e hanno allungato sulle rivali, anche se. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Sassuolo (domenica 26 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Genoa-Sassuolo (domenica 12 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl lunch match di questa domenica di Serie A va in scena a Marassi tra Genoa e Sassuolo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Fiorentina-Sassuolo; Sicurezza, i divieti per Fiorentina-Sassuolo; Fiorentina - Sassuolo. Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni: Comuzzo in vantaggio su Rugani, rientra DoigLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo (Domenica 26 aprile, ore 12.30, arbitra Marinelli, diretta tv su DAZN): Come arriva. tuttomercatoweb.com Pronostico Fiorentina vs Sassuolo – 26 Aprile 2026Nel contesto della Serie A, il confronto tra Fiorentina e Sassuolo promette intensità ed equilibrio nella giornata del 26 Aprile 2026. Fischio d’inizio alle ... news-sports.it Un nuovo gioiellino pronto a sbocciare: #balbo in vista di #fiorentina #sassuolo facebook Statistiche e curiosità di #FiorentinaSassuolo, 34^ giornata di #SerieAEnilive Scoprile qui #ForzaSasol x.com