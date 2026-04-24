Domenica alle 12:30 si gioca la partita tra Fiorentina e Sassuolo al stadio Franchi, valida per la 34ª giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno in un match che si svolgerà a mezzogiorno, con le formazioni ancora da definire e le quote e i pronostici già disponibili in vista dell'incontro.

All’ora di pranzo di domenica si sfidano Fiorentina e Sassuolo al Franchi per la 34esima giornata di Serie A. La Viola sta portando a termine uma stagione molto complicata, ma alla fine la salvezza dovrebbe arrivare senza problemi. I toscani sono imbattuti da ben sei turni di campionato e hanno allungato sulle rivali, anche se. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Sassuolo (domenica 26 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

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