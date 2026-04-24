fiocchi scatti senza fine

Dopo oltre trent’anni di lavoro nel settore fotografico, Alessandro Fiocchi continua a dedicarsi con passione a ogni suo progetto. La sua esperienza si riflette in ogni immagine e in ogni parola che condivide, mantenendo vivo l’interesse per il suo mestiere nonostante il trascorrere del tempo. Tra rullini, maglioni usurati e notti passate a scattare, Fiocchi rimane fedele alla sua vocazione, portando avanti la sua attività con costanza.

Anche dopo più di trent’anni di rullini, maglioni sporchi, notti insonni, corse all’ultimo secondo, Alessandro Fiocchi trasmette la passione ad ogni scatto e ad ogni parola. Racconta il suo lavoro con "la stessa emozione" di quando ha iniziato, nel febbraio del 1992, con le prime foto per la redazione di Modena del Carlino. "Ho iniziato con il bianco e nero, ho assistito e sono stato partecipe sia dell’evoluzione della fotografia che di quella del giornalismo – dice lui –. Un cambiamento epocale per cui ho sempre cercato di rimanere aggiornato: oggi utilizzo otto droni e ho le certificazioni perché è fondamentale stare al passo con la tecnologia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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