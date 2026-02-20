Giuseppe Cossentino presenta Passioni senza fine

Giuseppe Cossentino Passioni senza fine è stato il protagonista di una serata intensa e partecipata a Cava de' Tirreni. Nel cuore del Borgo Scacciaventi, presso il Lounge Bar Vips "LORI'", lo scrittore e regista napoletano ha presentato il suo romanzo edito da Olisterno Editore. Una serata di cultura nel Borgo Scacciaventi. L'incontro si è svolto nell'ambito della rassegna culturale "I giovedì del LORI'". A moderare la presentazione è stato il giornalista Antonio Di Giovanni, mentre il relatore è stato Giuseppe Nappa, direttore di Occhio All'Artista Magazine. All'evento hanno partecipato diverse testate e media, tra cui Showupdate Magazine, Occhio All'Artista Magazine ed Elastic Media News, confermando l'interesse che il romanzo continua a suscitare dopo il tour in varie città italiane.