Festa della Liberazione manifestazione e corteo nel centro di Viterbo | viabilità e divieti

In occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile, nel centro di Viterbo si svolgerà una manifestazione con corteo. Per permettere il passaggio e garantire il regolare svolgimento dell’evento, il comando di polizia locale ha emanato un’ordinanza che introduce divieti di sosta e restrizioni alla circolazione nelle zone interessate. Questi provvedimenti sono stati adottati per facilitare il transito dei partecipanti e garantire la sicurezza durante la manifestazione.

Per la Festa della Liberazione del 25 aprile, al fine di agevolare il transito del corteo dei partecipanti alla manifestazione e assicurarne il regolare svolgimento, il comando di polizia locale, con apposita ordinanza ha adottato alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Terni, festa della Liberazione: divieti di sosta e circolazione per il passaggio del corteo ORDINANZAUna ordinanza municipale è stata adottata in previsione di sabato 25 aprile, ossia la festa della Liberazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione; Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma; 81° della Liberazione dal nazifascismo – Manifestazione a Roma. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO. CENTINAIA DI INIZIATIVE IN TUTTA ITALIA CONTRO GUERRE, SFRUTTAMENTO E FASCISMOÈ la vigilia del 25 aprile, ottantunesimo anniversario della Liberazione d’Italia, nel 1945, dal nazifascismo. Sono previste numerose iniziative di piazza in tutto il Paese per celebrare la Liberazion ... radiondadurto.org 25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE - "ZAGAROLO FESTEGGIA IL 25 APRILE" In occasione della Festa della Liberazione, Sabato 25 Aprile 2026, l'Amministrazione comunale di Zagarolo, la sezione ANPI di Zagarolo, il Movimento Federalista E - facebook.com facebook Festa della Liberazione: a Follonica tre giornate tra musica, cerimonie e memoria - Il Giunco x.com