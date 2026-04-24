25 aprile 2026 | le frasi più belle da leggere e condividere per celebrare la Festa della Liberazione Leggi Amicait

Il 25 aprile 2026 cade di venerdì e quest’anno si ricorda la Festa della Liberazione, giornata che celebra la fine dell’occupazione nazifascista e la liberazione del Paese. La data è stata stabilita nel 1946, quando le forze partigiane e le autorità si accordarono per fissare questa commemorazione. La ricorrenza è diventata un momento di riflessione sulla storia e sulla libertà conquistata dopo anni di guerra.

Perché si festeggia il 25 aprile? Quando e da chi è stato deciso di celebrare in questa giornata la Festa della Liberazione. Era il 25 aprile 1945, cioè 81 anni fa, quando il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), con sede a Milano, dava ordine a tutte le forze partigiane del Nord Italia di attaccare i presidi fascisti e tedeschi. Imponendone, di fatto, la ritirata e la resa. Giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate che avevano sfondato la linea Gotica tosco-emiliana. Perché si festeggia il 25 aprile. Per questo è stata scelta il 25 aprile come data simbolo della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Un giorno fondamentale per la nostra Storia.🔗 Leggi su Amica.it

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