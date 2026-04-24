Femminicidio a Foggia marito fermato e portato in carcere

Da tv2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia si è verificato un caso di femminicidio: il marito della donna è stato arrestato e trasferito in carcere. Le forze dell’ordine hanno eseguito il fermo e stanno indagando sulle circostanze dell’episodio. La vittima è stata trovata senza vita e il sospettato è stato portato in cella nelle ore successive. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Ancora un femminicidio, stavolta a Foggia: fermato e portato in carcere il marito della vittima. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

femminicidio a foggia marito fermato e portato in carcere
© Tv2000.it - Femminicidio a Foggia, marito fermato e portato in carcere

Femminicidio a Foggia, marito fermato e portato in carcere

Video Femminicidio a Foggia, marito fermato e portato in carcere

Notizie correlate

Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcereE' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce; Femminicidio Foggia, fermato e portato in carcere marito della vittima; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcere.

femminicidio a foggia maritoFemminicidio a Foggia, il marito di Stefania Rago fermato e portato in carcereQuesta mattina è stato sottoposto a fermo e portato in carcere Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefania Rago. Il femminicidio ... tg24.sky.it

femminicidio a foggia maritoFemminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisceTragedia familiare nella città pugliese dove un uomo ha sparato quattro colpi contro la moglie dopo una lite nell'abitazione ... ilfattoquotidiano.it

Digita per trovare news e video correlati.