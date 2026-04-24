Femminicidio a Foggia marito fermato e portato in carcere

A Foggia si è verificato un caso di femminicidio: il marito della donna è stato arrestato e trasferito in carcere. Le forze dell’ordine hanno eseguito il fermo e stanno indagando sulle circostanze dell’episodio. La vittima è stata trovata senza vita e il sospettato è stato portato in cella nelle ore successive. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Ancora un femminicidio, stavolta a Foggia: fermato e portato in carcere il marito della vittima. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio a Foggia, marito fermato e portato in carcere Femminicidio a Foggia, marito fermato e portato in carcere Notizie correlate Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcereE' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce; Femminicidio Foggia, fermato e portato in carcere marito della vittima; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcere. Femminicidio a Foggia, il marito di Stefania Rago fermato e portato in carcereQuesta mattina è stato sottoposto a fermo e portato in carcere Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefania Rago. Il femminicidio ... tg24.sky.it Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisceTragedia familiare nella città pugliese dove un uomo ha sparato quattro colpi contro la moglie dopo una lite nell'abitazione ... ilfattoquotidiano.it Dopo il delitto di Dino Carta e il femminicidio di Stefania Rago. Ferretti: «Io non capisco perché un professionista della sorveglianza quando finisce il suo turno possa portare a casa la sua arma» - facebook.com facebook L'assassinio di Chiara #Poggi è stata il classico caso di #femminicidio. Assurdo cercare lontano x.com