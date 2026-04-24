Federica Aversano ha deciso di parlare pubblicamente dopo aver presentato denuncia per stalking e maltrattamenti da parte del suo ex compagno. La donna ha mostrato un video in cui si vede l’uomo in palestra, contestando la prognosi di 21 giorni di riposo stabilita dalla difesa. La vicenda riguarda episodi di molestia e comportamenti vessatori che Aversano ha deciso di rendere noti.

? Cosa sapere Federica Aversano denuncia lo stalking e i maltrattamenti subiti dal suo ex compagno.. La difesa contesta la prognosi di 21 giorni con video dell'ex partner in palestra.. Federica Aversano ha deciso di rompere il silenzio questo 24 aprile 2026, fornendo la sua versione dei fatti in merito al rinvio a giudizio per stalking che coinvolge il suo ex compagno. Seduta davanti alle telecamere, l’ex tronista ha scelto un momento di estrema trasparenza per raccontare una vicenda che, stando a quanto dichiarato, si trascina ormai da diversi anni. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un percorso iniziato molto tempo fa, con denunce che nel corso del tempo sono state integrate fino ad arrivare all’attuale fase processuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federica Aversano rompe il silenzio: la verità sullo stalking

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