La Società italiana di neurologia ha comunicato che l’Aifa è disponibile a continuare il percorso di valutazione dei farmaci anti-Alzheimer. La notizia è stata diffusa in una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi successivi del processo di valutazione. La decisione fa seguito a un confronto tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di proseguire le verifiche sui nuovi trattamenti.

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di neurologia (Sin), insieme alla Società delle scienze neurologiche ospedaliere (Sno) e alla Società italiana di neurologia delle demenze (Sindem) accoglie positivamente "la disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e del suo Consiglio di amministrazione a proseguire il percorso di valutazione dei farmaci anti-amiloide, per la malattia di Alzheimer in fase iniziale". Un orientamento "emerso a seguito dell'audizione di mercoledì 22 aprile al Cda di Aifa della Sin - informa la società scientifica in una nota - a cui ha partecipato il presidente, Mario Zappia, che ha...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci anti-Alzheimer, neurologi: "Aifa disponibile a proseguire percorso valutazione"

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