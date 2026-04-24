Questa settimana, durante il Reuters Pharma Europe 2026, Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali, ha dichiarato che l’Europa si trova a un momento cruciale nel settore farmaceutico. La sua affermazione ha attirato l’attenzione di molti, considerando che le discussioni sulla maturità del settore in Europa sono diventate sempre più intense negli ultimi mesi. La dichiarazione ha segnato un punto di svolta nelle conversazioni sul futuro dell’industria farmaceutica europea.

Quando questa settimana, Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali, sale sul palco del Reuters Pharma Europe 2026 e afferma: “Siamo a un punto critico”, dice ad alta voce quello che molti sussurravano da mesi. Il numero di lanci di farmaci in Europa è calato di oltre un terzo da quando Donald Trump, lo scorso maggio, ha introdotto la politica del Most favoured nation. Un anno. Ma abbastanza per cambiare la geografia dell’innovazione farmaceutica globale. L’Mfn – che nella sua logica apparentemente semplice vincola i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti ai livelli più bassi praticati negli altri Paesi ricchi, Europa in testa – sta avendo come risultato “un’enorme esitazione a lanciare in Europa”, ha detto senza giri di parole Bill Coyle di ZS al convegno di Barcellona.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Farmaceutica, la prova di maturità dell’Europa. Un primo bilancio dell’Mfn

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