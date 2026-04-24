Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 34ª giornata

Arriva la 34ª giornata di campionato e i fantallenatori si preparano a scegliere i giocatori da inserire nelle proprie formazioni. La guida di oggi fornisce indicazioni dettagliate sui giocatori più consigliati per questa settimana, analizzando le scelte più adatte per ogni squadra e ruolo. Si tratta di un insieme di suggerimenti pratici, pensati per aiutare a ottimizzare le scelte in vista delle partite in programma.

Il Napoli contro le piccole non sbaglia: gli uomini di Conte hanno vinto tutte e quattro le sfide disputate finora contro le neopromosse. Inoltre, una delle tre doppiette di Rasmus Højlund in Serie A è arrivata nella gara d'andata con la Cremonese (2-0, 28 dicembre 2025); il danese, però, è andato a segno solo in tre gare nel 2026, restando a secco nelle restanti 13. Puntiamo quindi sul suo ritorno al gol. I grigiorossi hanno una delle medie realizzative più basse del campionato (0,78 gol a partita), per la gioia di Rrahmani e Buongiorno: assolutamente da schierare per il modificatore di difesa. Tra gli uomini di Giampaolo scegliamo Terracciano, uno dei più pericolosi dei suoi (2.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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