Fallisce il primo furto gli riesce il secondo ma fuori trova i carabinieri | arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo due tentativi di furto in esercizi commerciali vicini. Il primo tentativo non è andato a buon fine, ma in quello successivo è riuscito a portare a termine il colpo. Tuttavia, mentre si allontanava, è stato fermato dai carabinieri e arrestato sul posto. Sul suo comportamento sono in corso verifiche da parte delle forze dell'ordine.

Prima ha provato a rubare in un esercizio commerciale poi, non riuscendosi, si è spostato in un altro lì vicino. Qua è ‘andato a segno’ ma fuori dall'esercizio ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato. È quanto accaduto ad Arcore e ha visto come protagonista, in negativo, un 30enne.Primo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Arzago, aggredirono carabinieri fuori servizio intervenuti per un furto in abitazione: arrestato dopo mesi il complice 37enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fallisce il primo furto, gli riesce il secondo ma fuori trova i carabinieri: arrestato 30enne; Arcore, tenta il furto ma fallisce. Ci riprova ma fuori dal negozio trova i carabinieri: arrestato; Arcore, tenta un colpo e ne mette a segno un altro: 30enne arrestato dai Carabinieri; Arcore. Tenta il furto ma fallisce. Ci riprova ma fuori dal negozio trova i carabinieri. Arcore, tenta il furto ma fallisce. Ci riprova ma fuori dal negozio trova i carabinieri: arrestatoNei guai un 30enne trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento, un rasoio elettrico e arnesi idonei alla rimozione dei dispositivi antitaccheggio ... ilgiorno.it Fabbrico, fallisce il furto di caffè al ConadFabbrico (Reggio Emilia), 26 febbraio 2026 - E’ fallito il tentativo di rubare confezioni di caffè dagli scaffali del Conad di Fabbrico. Il tempestivo intervento dei carabinieri della locale caserma ... ilrestodelcarlino.it McTominay fallisce dal dischetto e non regala la doppietta ai fantallenatori! - facebook.com facebook Conti pubblici, l'Italia fallisce l'obiettivo: Pil sotto le attese e debito al 137%. Cosa succede ora x.com